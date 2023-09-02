سناء منصور تشكر الشركة المتحدة على التغطية الإعلامية لمهرجان العلمين

تحدثت الإعلامية سناء منصور عن النجاح الكبير لمهرجان العلمين الجديدة «العالم علمين» لتصبح العلمين الجديدة «أيقونة» الترفيه بالشرق الأوسط بفضل نجاح منقطع النظير للمهرجان وشهرة عالمية استطاع الفوز بها كوجهة سياحية شاطئية للداخل والخارج أيضا، متوجهة بالشكر إلى الشركة المتحدة للتغطية الإعلامية المتميزة للمهرجان.

منصور: مدينة العلمين أصبحت أيقونة للترفيه ووجهة للسياحة بفضل المهرجان

وتابعت خلال تقديمها فقرة عن المهرجان ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ مهرجان العلمين الجديدة استمر لفترة شهر ونصف ولكنه شهد فعاليات مختلفة وكان حافلا بالحفلات الغنائية المتنوعة وحقق نجاحا كبيرا لتتحول مدينة العلمين إلى أيقونة للترفيه ووجهة للسياحة الداخلية والعالمية أيضا.

وأشارت إلى تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة بمهرجان العلمين، سواء الحفلات الفنية أو البرامج السياحية الترفيهية التي ساعدت على توافد الآف الزائرين والمصطافين من مصريين وعرب إلى المهرجان، وتقضية وقت ممتع على شواطىء العلمين الرائعة.

حالة الرواج بمدينة العلمين

وأكدت الإعلامية حالة الرواج بمدينة العلمين بفضل المهرجان، والتي أفادت أهالي المدينة بتسويق كبير لمنتجاتهم البيئية والتراثية، إلى جانب زيادة الإقبال على الوحدات الفندقية وإيجار وحدات سكنية للإقامة بالمدينة وزيارة المطاعم والكافيهات، «مهرجان العلمين ساعد على توفير فرص عمل للشباب خلال فترة إقامته».

ولفتت إلى حالة السعادة التي صنعها المهرجان، ليتفاعل جمهور الحفلات بالغناء خلال الحفلات وخلق حالة جميلة، والاستمتاع بالمهرجان من المصريين سواء زوار المهرجان أو الأسر المصرية في بيوتها من خلال متابعة الحفلات الغنائية التي تم إذاعتها والكثير من الفعاليات الأخري.