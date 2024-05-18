رئيس الوزراء: شاهدت أعمالا إبداعية بأيادي شباب مصر في بني سويف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه شاهد نماذجا للأعمال الإبداعية بواسطة الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال، مؤكدا: «اليوم بأكمله كان جميلا.. كنت في محافظة بني سويف إحدى محافظات صعيد مصر، وشاهدت نماذج مفرحة من شباب مصر أيضا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في القرية التكنولوجية الموجودة ببني سويف».

رأينا شباب واعد يقدم مشروعات خدمية

وأضاف «مدبولي»، خلال فعاليات قمة «Rise up» للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، نقلته قناة «إكسترا لايف»: «شاهدت هناك Rise up، وشغل يطلع من قلب صعيد مصر، الصعيد الذي كان دائما في الماضي يقال إنه مهمل ولم يحصل على حقه من مشروعات التطوير، لكن أصبح العكس تماما، ما رأيناه اليوم نماذج لشباب واعد للغاية يعمل مشروعات لا تخدم بلده فقط، لكن يصدر أيضا الخدمات لدول أخرى».

وتابع: «رأينا مصانع على أعلى مستوى اليوم، إنتاجها يصدر بالكامل لدول أوروبا وعلى مستوى العالم أجمع، وعدت من هناك في خلال ساعة زمن من بني سويف، من خلال شبكة الطرق العظيمة التي أنشأتها الدولة في الفترة الماضية».