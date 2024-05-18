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رئيس الوزراء: عدت من بني سويف في ساعة زمن بفضل شبكة الطرق العظيمة

كتب:

محمد عزالدين
06:21 م | السبت 18 مايو 2024
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، «عدت في خلال ساعة زمن من بني سويف من خلال شبكة الطرق العظيمة التي أنشأتها الدولة في المدة الماضية، ونفس هذه المهمة منذ سنوات قليلة كانت تستغرق 4 ساعات، لكن اليوم استغرق الطريق ساعة».

وأضاف مدبولي، خلال فعاليات قمة «Rise up» للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، نقلته قناة «إكسترا لايف»، أن الدولة المصرية تستشرف بأن المستقبل لشبابها ولكم يحتاج لبنية أساسية قوية للغاية ومتطورة.

وأشار إلى أنه لا بد من أن تنشئ الدولة هذه البنية الأساسية لكي تمكن الجميع من التحرك من مكان لآخر، وتصدير المنتجات والخدمات، ويستطيع الشباب أن يكون في أي مكان ويتحرك على مدار اليوم كما لو كان ينتقل داخل مدينة واحدة.

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