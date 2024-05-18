«مدبولي»: رواد الأعمال لديهم أفكار للنهوض بمختلف قطاعات الدولة

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية تعي أهمية النهوض بقطاع ريادة الأعمال، والذي ساهم خلال السنوات الأربعة الماضية في ضخ استثمارات تخطت 2 مليار دولار، وتسعى الدولة لتقديم الدعم والحوافز لهذا القطاع وتطوير السياسات الخاصة به ليواكب سرعة وتيرة نموه.

النهوض بقطاعات الدولة يساهم في توفير فرص العمل

وأضاف مدبولي، خلال فعاليات قمة «Rise up» للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، نقلته قناة «إكسترا لايف»: «أثق أن رواد الأعمال بأفكارهم المبتكرة لديهم القدرة على خلق حلول للنهوض بقطاعات الدولة ذات الأهمية، ومنها الزراعة والصناعة والاتصالات والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا بكافة أشكالها، وكل هذا سيسهم في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة وضخ المزيد من النقد الأجنبي».

وأشار إلى أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها مسؤولية دعم ورعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة في كافة مراحلها، وتسعى الدولة إلى تنفيذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق طفرة حقيقية لتشجيع وجذب الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات قطاع ريادة الأعمال.