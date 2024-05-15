«القومي للمرأة» ينظم دورات تدريبية للسيدات في ريادة الأعمال بـ6 محافظات

نفذ المجلس القومي للمرأة، سلسلة من ورش العمل التدريبية، لتمكين النساء اقتصاديًا، بمشاركة 1175 سيدة، من 31 قرية، ضمن مبادرة «حياة كريمة» في محافظات «الجيزة، والقليوبية، والفيوم، والمنوفية، والإسكندرية، والشرقية»، وذلك للتدريب على إدارة المشروعات الصغيرة جدًا، وكيفية إعداد نموذج عمل تجاري فعّال لمشاريعهن.

دورات تدريبية في ريادة الأعمال

تضمنت الدورات التدريبية، التي بلغ عددها 18 دورة، تعليمات حول أساسيات ريادة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى توجيهات عملية لتطوير المشروعات وتحقيق الاستدامة والنمو.

تحسين مستوى المعيشة للسيدات

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستقلالية المالية للنساء ودعمهن في إنشاء وإدارة مشروعاتهن الخاصة، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

دور القومي للمرأة

تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام المجلس القومي للمرأة بتقوية دور المرأة في المجتمع وتمكينها من خلال توفير الأدوات والمعرفة اللازمة للنجاح في عالم الأعمال، ويعكس هذا النشاط الأهمية الكبرى التي يوليها المجلس لمفهوم القوة الناعمة والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه المرأة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي.