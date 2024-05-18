مدبولي يعلن إنتاج 6 ملايين موبايل محلي الصنع سنويا قريبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه في عام 2018 و2019 زار الرئيس السيسي مصانع سامسونج لإنتاج الشاشات، مضيفًا: «اليوم، تفقدنا خطوط إنتاج الهواتف المحمولة والتابلت لأنها تنتج نحو مليوني جهاز محمول سنويًا».

وتابع رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية اليوم في المصانع ببني سويف، الذي نقلته قناة «إكسترا لايف»: «هناك توسعات تجريها سامسونج وستنتهي منها منتصف العام المقبل، ستمكنها من رفع طاقتها الإنتاجية إلى 5 أو 6 ملايين جهاز موبايل سنوياً بأنواع أكثر تقدماً وحداثة».

وأوضح: «هذا ما رأيناه في المعرض مثل التابلت الذي يتم تسليمه لطلاب المدارس الثانوية ونتفاوض معهم على استهداف السوق المصرية ككل وليس شريحة طلاب المدارس فقط أو عقد وزارة التربية والتعليم، كذلك لابد من استهداف التصدير للأسواق الخارجية عبر استراتيجية واضحة، ورأيناه النقلة النوعية التي شهدتها تصنيع الشاشات».