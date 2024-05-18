«النقض» تعيد طلب إدراج 1526 متهما على قائمة الإرهاب إلى الجنايات

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، بقبول طعن 121 متهما على إدراجهم على قوائم الإرهاب؛ أبرزهم لاعب الكرة محمد أبوتريكة، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وإعادة المحاكمة لمن طعن ومن لم يطعن والبالغ عددهم 1500 أمام دائرة الجنايات مرة أخرى.

وكانت محكمة النقض أصدرت حكمًا في وقت سابق بإدراج العديد من الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مرة أخرى أمام محكمة الجنايات بقبول الطعن المقدم القرار السابق صدوره عن محكمة جنايات القاهرة بإدراج 1526 متهما من قيادات وكوادر وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية والمتحالفين معها على قوائم الإرهابيين، في ضوء إحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة.

وتضمن حكم محكمة النقض، الصادر اليوم، إعادة أمر إدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، إلى إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، لنظره أمام تشكيل مغاير عن دائرة المحكمة التي أصدرت قرارها سابقًا.

وكانت النيابة العامة سبق وأحالت إلى محكمة الجنايات طلبًا بالإدراج على قائمة الإرهابيين يضم عددًا من قيادات وكوادر وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ومن بينهم أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وشخصيات من القائمين على تمويل الجماعة والمنخرطين في مؤسساتها وكياناتها الاقتصادية ودعم أنشطتها والمتحالفين معها.