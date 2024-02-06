خطوات الاستعلام عن قضية في محكمة النقض.. استخدم الموقع أو الخط الساخن

يهتم لمتقاضيين والمحامين بالاستعلام عن قضية في محكمة النقض، لمعرفة مواعيد الجلسات وأرقام الطعون وتفاصيل القضية بشكل سهل، ويمكن أن يتم هذا الإجراء إلكترونيا من الهاتف المحمول دون الذهاب إلى محكمة النقض، وخلال هذا التقرير نستعرض كيفية الاستعلام عن قضية في محكمة النقض، وذلك في إطار الخدمات المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

التحول الرقمي بوزارة العدل

وتتيح وزارة الاستعلام عن قضية في محكمة النقض إلكترونيا، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي التي تنتهجها وزارة العدل ورقمنة كل الخدمات القضائية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتسهيل الإجراءات.

وتنظر محكمة النقض العديد من القضايا على مستوى الجمهورية، لذا تقدم العديد من خدماتها عبر الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة العدل لإنهاء إجراءات للمتقاضين بشكل دقيق وعدم إهدار الوقت والجهد وضمان سير العدالة بشكل سريع.

خطوات الاستعلام عن قضية في محكمة النقض

يمكن للمتقاضين الاستعلام عن رول الجلسة في القضايا محل النظر بمحكمة النقض، ووجود استئناف من عدمه في القضايا التي يتم إدخال بياناتها عبر موقع محكمة النقض الإلكترونية من هنـــــــــا.

1- اضغط على خدمة الطعون المدنية.

2- حدد نوع الاستعلام بالرقم الكلي أو برقم الطعن أو جدول الجلسات.

3- إدخال كل البيانات عن الطاعن ورقم القضية في الاستئناف.

4- اضغط على زر الاستعلام.

الاستعلام عن قضية بمحكمة النقض عبر الخط الساخن

يمكن الاستعلام عن قضية بمحكة النقض عن طريق الرقم الساخن الذي خصصته المحكمة للمتقاضين وأطراف القضية، وهو 19681.

الخدمات الإلكترونية بمحكمة النقض

ترسخ الخدمات الإلكترونية لمحكمة النقض مبدأ العدالة الناجزة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع بداية عصر الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليها بدلا من استخدام الأوراق، وساهمت الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل إنجاز الكثير من الخدمات للمحامين خاصة المقيمين خارج محافظة القاهرة.

وتشمل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحكمة للمواطنين الآتي:

1- الاستعلام عن رول جلسة.

2- الاستعلام عن موقف دعوى.

3- الاستعلام عن رول دعوى.

4- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

5- خدمات الإدارات القانونية.

6- خدمات الجهات الطبية.

محكمة النقض قمة الهرم القضائي

تمثل محكمة النقض قمة الهرم القضائي، وتعمل على توحيد وتطبيق القانون في المحاكم وتشمل محكمة النقض دوائر أحوال شخصية ومدني وجنائي وجنح تنظر قضايا من كافة أنحاء الجمهورية.

وحول القضايا والحالات التي يجوز الطعن عليها بمحكمة النقض، فقد حددها القانون رقم 57 لسنة 1959، أن تكون في الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز 20 ألف جنيه.

الحالات التي لا يجوز الطعن عليها بمحكمة النقض

أما الحالات التي لا يجوز الطعن عليها بمحكمة النقض، قال المحامي والخبير القانوني عمرو عبد السلام، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية لا يجوز الطعن عليها، موضحا أن الدعاوي المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فلا يجوز الطعن عليها.

وأضاف الخبير القانوني أنّه لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا، ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.

وذكر الخبير القانوني أنّه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا، فضلًا عن أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير في الدعوى.

3 اختصاصات لمحكمة النقض

ومن بين اختصاصات محكمة النقض الآتي:

1- الفصل في الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تجاوز قيمتها 250 ألف جنيه.

2- الفصل في الطعن على الحكم الانتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق.

3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الانتهائية.