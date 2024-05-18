رئيس الوزراء: مستقبل مصر يعتمد على الإبداع.. والشركات الناشئة قوة دافعة للاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، «إننا نؤمن بأن مستقبل مصر يعتمد على قدراتنا على الابتكار والإبداع، وأن الشركات الناشئة تمثل القوة الدافعة للاقتصاد الوطني وتؤدي دورا حيويا في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، كما ندرك أهمية اعتناق العصر الرقمي وتمكين رواد الأعمال ليزدهروا».

دعم الحكومة للشركات الناشئة

وأضاف، خلال فعاليات قمة «رايز أب» للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، نقلته قناة «إكسترا لايف»: «رؤيتنا واضحة، نحو بناء مستقبل، حيث لا يعرف هذا المستقبل للابتكار حدود، وحيث لكل رائد أعمال فرصة للنجاح، ونحن هنا للتأكيد على التزام الحكومة المصرية على دعمكم ومساندكم في مسيرتكم الريادية».

وواصل: «وجاء حديثنا اليوم في ربوع المتحف المصري الكبير، تحفيزا لشباب مصر على استكشاف قدراته لتحقيق الإنجازات المبتكرة استلهاما من آثار الحضارة المصرية القديمة وإسهاماتها الفريدة التي أبهرت العالم أجمع نتيجة تفردها في عصر الابتكار».

واختتم: «أتطلع إلى المزيد من النقاشات المثمرة والبناء التي تسهم في رفعة اقتصادنا الوطني وتقدمه».