كورال ذوي الهمم يٌبدعون في اليوم العالمي للمتاحف بالإسكندرية 

أبدع شباب وشابات كورال ذوي الهمم المُكون أعضاؤه من أوبرا الإسكندرية والقاهرة ودمنهور، في تقديم حفل غنائي بالمتحف اليوناني الروماني تزامنا مع اليوم العالمي للمتاحف بالإسكندرية، وسط حضور كبير من الجمهور الذي أثنوا على الكورال وتعالت صيحاتهم مع الأغاني مصفقين بحرارة عقب كل أغنية.

وشهد المتحف اليوناني الروماني إقبالا كبيرا من الزائرين تزامنا مع اليوم العالمي للمتاحف بالإسكندرية، حيث حرصوا على الزيارة لأخذ الصور التذكارية مُستغلين فتح المتحف بشكل مجاني اليوم، وهو ما أعقبه ذلك الحفل الغنائي في ختام اليوم.

تفاصيل حفل كورال ذوي الهمم خلال اليوم العالمي للمتاحف في الإسكندرية

وقالت الدكتورة مُيرفت فريد، مُدربة كُورال ذوي الهمم في أوبرا الإسكندرية والقاهرة ودمنهور، إنه جرى تنظيم تلك الاحتفالية تزامنا مع اليوم العالمي للمتاحف بالإسكندرية.

وأضاف «فريد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكورال اليوم تكون من 15 شابا وشابة من ذوي الهمم بإعاقات مختلفة إلا أن الفن جمعهم تحت راية واحدة.

احتفال اليوم العالمي للمتاحف في الإسكندرية

وأشارت إلى أنهم قدموا 14 أغنية ما بين أغانٍ وطنية وسكندرية وحماسية، وسط إعجاب كبير من الجمهور السكندري المتذوق للفن.

وأوضحت أن العرض الفني جاء نتيجة عمل مُطول مع الأولاد والبنات كي يكونوا جاهزين لتلك الاحتفاليات بشكل دوري.