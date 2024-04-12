5 معلومات عن لوحة الميدوزا في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية (صو)

كشفت إدارة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية عن عدد من المعلومات الهامة حول لوحة الميدوزا التي تعد واحدة من أشهر اللوحات اليونانية التي تتواجد داخل المتحف ويأتي لها خصيصاً الزائرين لرؤيتها.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل عن لوحة الميدوزا الشهيرة في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، بحسب ما أعلنته إدارته في بيان رسمي اليوم.

تاريخ اكتشاف لوحة الميدوزا

- تم اكتشاف لوحة الميدوزا 1994 بواسطة مركز الدراسات السكندرية في منزل بمحطة الرمل وكانت اللوحة موجودة ضمن حجرة الطعام triclinuim والتي زينت أرضيتها بالفسيفساء على شكل حرفي الـ U+T كما هو متبع في أرضيات تلك الحجرات.

تاريخ لوحة الميدوزا

وهي فسيفساء ترجع إلى العصر الروماني بالتحديد في نصف أول القرن الثاني وتواجدت في محطة الرمل وسط الإسكندرية.

تفاصيل لوحة الميدوزا

- اللوحة مربعة واللوحة المركزية بها شكل الميدوزا يحيط بها زخرفة قشور السمك الملونة وباقي الزخارف هندسية باللونين الأبيض والأسود.

تاريخ حفظ لوحة الميدوزا

- أثناء تطوير المتحف كانت محفوظة في متحف الإسكندرية القومي والإطار رمم بمعامل الترميم في منطقة طابية النحاسين الأثرية، حتى تمت إعادة افتتاح المتحف لتعرض كاملة في قاعة الحياة اليومية الرومانية بالمتحف اليوناني الروماني.

من هي الميدوزا؟

كانت فتاه تخدم في معبد المعبودة أثينا وادعت إنها أجمل من أثينا، وهي المعروفة بجمالها وشخصيتها القوية؛ فغضبت أثينا وصبت عليها اللعنات، وهناك رواية أخرى وهي أنها أقامت علاقة آثمة مع المعبود بوسيدون في المعبد فلعنتها أثينا وحولتها لمسخ دميم بشعر ثعباني بشع ولتكتمل المأساة كان كل من تنظر إليه يتحول لحجارة.

أصبحت الميدوزا لعنة لذا كان هناك ضرورة للتخلص منها ووقع الاختيار على البطل برسيوس للقيام بالمهمة فارتدى حذاء هيرمس الطائر والخوذة التي تخفي صاحبها، ودرع عاكس ومعه السيف القوي الذي يقتل بضربة واحدة.

قضى البطل على أسطورة الميدوزا وبعد مقتلها ولد من دمائها الحصان المجنح بيجاسوس إبن بوسيدون معبود البحر والزلازل والخيول، لتتحول بعدها لرمز للحماية عبر العصور حتى إن بعض الأباطرة ارتدوا تميمة بصورة الميدوزا أثناء الحروب للانتصار على الأعداء.