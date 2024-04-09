تعديل مواعيد عمل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يومي الجمعة والسبت

أعلن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، استقبال الزيارات طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الأعياد والعطلات الرسمية، لافتا إلى أن مواعيد العمل بداية من غد الأربعاء ستكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، على أن يٌغلق شباك التذاكر في تمام الساعة 4 مساء.

مواعيد المتحف اليوناني الروماني يومي الجمعة والسبت

أضاف المتحف في بيان، أنه بداية من يوم 12 إبريل الجاري، ستكون مواعيد الزيارات الرسمية بالمتحف اليوناني الروماني، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 8 مساء، علمًا بأن شباك بيع تذاكر الدخول خلال اليومين يغلق الساعة 7 مساءً.

أسعار دخول المتحف اليوناني الروماني

أشار إلى أن أسعار تذاكر دخول المتحف للزوار المصريين والعرب، 40 جنيها، فيما تبلغ قيمة تذكرة دخول المتحف للطلاب المصريين والعرب 20 جنيها، موضحا أن سعر تذكرة دخول المتحف للزوار الأجانب 300 جنيه، وسعر تذكرة المتحف للطلاب الأجانب 150 جنيها.