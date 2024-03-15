بمناسبة رمضان.. المتحف اليوناني الروماني يستعرض تاريخ الفانوس

أكد المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية،أن الطابق العلوي للمتحف يعرض حاليا مجموعة من الفوانيس استخدمها البحارة للإضاءة على سطح المراكب والسفن، لافتا إلى أن الفانوس في العصر اليوناني الروماني استخدم كأداة للإنارة أيضا ويعرف باسم lanterna وهي كلمة مشتقة من اللاتينية وتعني مصباح.

الطقوس التراثية المتوارثة بين الأجيال

وأضاف المتحف اليوناني الروماني، أن التراث المصري مليء بالرموز العديدة التي تعطي نكهة لكل احتفال وكل عيد، موضحا أن المصريين بحلول رمضان لديهم مجموعة من الطقوس التراثية المتوارثة بين الأجيال حتى الآن، منها الفانوس وهو رمز تراثي مر بمراحل تطور عبر العصور.

الفانوس في الأصل أداة إنارة

وأشار المتحف اليوناني الروماني إلى أن الفانوس في الأصل أداة إنارة استخدم في حضارات كثيرة، فنجد المصري القديم استخدمها للإضاءة والاحتفال بالأعياد الدينية للمعبودات المصرية، موضحا أن استخدامه للاحتفال بحلول رمضان، يرجع للعصر الفاطمي، ودخول المعز لدين الله الفاطمي مصر يوم 5 من رمضان واستخدم الفانوس لاستقبال المعز ، حيث حمل الفانوس الصغار والكبار والنساء والرجال ثم ارتبط بحلول شهر رمضان حتى يومنا الحالي.

ولفت المتحف إلى أن الفوانيس صنعت في بعض الفترات من التيراكوتا بطريقة القوالب وكانت تزين بأشكال آدمية أو أقنعة مسرحية.