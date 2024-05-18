رياضة رفع الأثقال «البارالمبية».. «القوة عقل وعضلات»

دعم كبير تلقاه الألعاب الرياضية الخاصة بـ«ذوى الإعاقة» من القيادة السياسية فى مختلف ربوع مصر، من بين تلك الرياضات المعروفة باسم «الألعاب البارالمبية»، لعبة رفع الأثقال، التى تحظى باهتمام كبير من «اللجنة البارالمبية» الوطنية، حتى توجت الجهود المصرية فى الدعم غير المسبوق لهذا الملف، باختيار مصر لتنظيم بطولة العالم فى رياضة رفع الأثقال البارالمبية لعام 2025.

وبحسب ما أكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، فقد فازت القاهرة بشرف تنظيم بطولة العالم للعبة رفع الأثقال البارالمبية، والتى من المقرر أن تجرى منافساتها فى الفترة من 31 أكتوبر حتى 9 نوفمبر من العام الجارى، بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

بمناسبة فوز مصر بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، تفتح «الوطن» ملف أبطال هذه اللعبة من ذوى الإعاقة، الذين استطاعوا أن يتغلبوا على كافة التحديات والصعاب، حتى تتويجهم بالألقاب والميداليات العالمية، فى ظل الاهتمام الكبير من قِبل القيادة المصرية، والمسئولين فى الوزارات المعنية.

من خلال تطوير الصالات، واتباع أحدث طرق التدريب لتحسين أداء اللاعبين فى مختلف البطولات، للحديث عن مشوارهم البطولى مع هذه الرياضة الشاقة، من بينهم البطل محمد صبحى، الذى شارك فى 4 دورات بارالمبية، ويُعتبر من أبرز المؤهلين للفوز بلقب جديد فى بطولة «باريس 2024»، والذى يؤكد أن الألعاب الرياضية الخاصة بذوى الإعاقة، ومنه لعبة رفع الأثقال، تحظى باهتمام كبير من قِبل الدولة المصرية، وهو ما ينعكس بالضرورة بشكل إيجابى على الرياضيين من أبطال اللعبة.

كما يعتبر محمد عزت، المدرب العام للمنتخب الوطنى لرفع الأثقال البارالمبى، أن تنظيم المعسكرات التدريبية للاعبين يتم بشكل مستمر ودائم، وهذا الأمر له العديد من الفوائد المهمة التى تنعكس على أدائهم ومنافستهم على الألقاب العالمية، أبرزها الوقوف على حالة اللاعبين البدنية، ومدى جاهزيتهم للمنافسات فى البطولات المختلفة.