وزير التعليم: مسؤوليتنا تنشئة القيم وتكوين المعرفة عند أبنائنا الطلاب

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية، وعدد من المدرسين من مختلف الإدارات التعليمية، لاستعراض خطة وإنجازات المحافظة في مجال الأنشطة المدرسية، وتنمية النواحي المعرفية والمهارية للطلاب.

أهمية تعليم الطلاب بطريقة مختلفة

وشدد «حجازي» على أهمية تعليم الطلاب بطريقة مختلفة، في ضوء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورات الصناعية، الأمر الذي يتطلب إعدادهم للمستقبل، خاصة أن الكثير من الوظائف ستندثر ويحل محلها أخرى، مشيرا إلى أن نشأة القيم وتكوين المعرفة عند أبنائنا الطلاب مسؤولية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ دخول الطالب للمدرسة وحتى الثانوية العامة، لتأهيلهم للتعليم الجامعي.

وأكد الوزير أن التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي لإنتاج المعرفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف إعداد الطالب لإنتاج المعرفة، والذي يترتب عليه التعرف على الطلاب الموهوبين الذين سيصنعون الفارق في المستقبل، مشيرا إلى أن الهدف ليس التنافس للحصول على درجات، بل التعليم المنتج للوجدان والقيم، وهو ما يسمى بأنسنة التعليم.

مجموعات الدعم المدرسي

وأشاد الوزير بتنفيذ محافظة بورسعيد لمجموعات الدعم المدرسي، موضحا أنها كان لها السبق في هذه الخطوة، مستعرضا آليات الوزارة في هذا الشأن لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجا أو مسرحا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين والمشهورين للتدريس بها، كما سمحت الوزارة باختيار الطلاب للمعلمين سواء من داخل أو خارج التربية والتعليم.

اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها

وحول اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها من خلال تفعيل الأنشطة المختلفة وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، أوضح أنه يجري العمل حاليا مع جميع المراكز المتاحة لتنمية هذا المشروع، وإقامة الكثير من المسابقات في 19 مركزا، لافتا إلى أنه جرى استحداث وحدة القرائية وإعداد هيكل لها على مستوى المديرية، للكشف عن مهارات الطلاب وعمل برامج علاجية لهم، وتشكيل لجنة إعلاء القيم، التي أعدت برنامج وجدول زمني لكل إدارة ومدرسة.