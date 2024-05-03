«تعليم مطروح»: حظر تحصيل مبالغ نقدية من أولياء الأمور دون سند قانوني

وجه عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مديري الإدارات التعليمية، بالتنبيه على جميع مديري المدارس بحظر تحصيل أي مبالغ نقدية من أولياء الأمور أو الطلاب أنفسهم تحت أى مسمى، مثل تبرعات للمدرسة بدون أي سند قانوني، وعدم ربطها بحصول الطلاب على أرقام الجلوس أو جدول الامتحان.

حظر جمع التبرعات من أولياء الأمور

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنه جرى توجيه مديري الإدارات أنه في حال رغبة أي ولي أمر في التبرع عليه التوجه لإدارة المدرسة والحصول على إيصال بما يفيد دخول المبلغ للحساب الموحد، وبالنسبة للتبرع العيني يتوجب على المدارس عمل إذن إضافة ودخول ذلك التبرع ضمن عهدة المدرسة المستديمة، مع عدم ربط ذلك بدخول الطالب للامتحان من عدمه.

وأوضح مدير المديرية، لمسؤولي الإدارات الثمانية وقطاع البنجر في محافظة مطروح، أنه ليس من صلاحية مجلس الأمناء سواء للمدرسة أو الإدارة أو المديرية التصريح بجمع التبرعات، وكذلك ليس من صلاحية وكيل الوزارة أو مدير الإدارة الموافقة على جمع التبرعات من الطلبة، مهما كانت الأسباب، ومن يصدر تعليمات بالتصريح بجمع التبرعات يصبح مخالفا للتعليمات، ومنها الكتاب الوزاري في هذا الشأن.

إجراءات قانونية ضد مخالفي التعليمات

وأكد أن مديرية التربية والتعليم بمطروح ستتخذ الإجراءات القانونيه اللازمة مع كل من يخالف القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، وذلك في إطار حرص المديرية على ضبط المنظومة التعليمية.