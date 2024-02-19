وزير التعليم: نتعاون مع أولياء الأمور في تربية أبنائهم الطلاب

شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، صباح اليوم، الملتقى الثقافي بين الطلاب المصريين واليابانيين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في المدرسة المصرية اليابانية في الفيوم.

وشارك في الملتقى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس من المدرسة المصرية اليابانية بالفيوم الجديدة، وطلاب الصف السادس المجموعة الأولى، والصف السادس المجموعة الثانية بمدرسة أوهارا الابتدائية بمدينة اوغوري بمقاطعة فوكوكا باليابان.

وتضمن الملتقى الثقافي تبادل التحية بين طلاب المدرستين، والتعرف على المدرستين عن طريق العروض والفيديوهات، وطرح الأسئلة المختلفة من الجانبين لتعزيز التعارف المتبادل بينهما.

نتعاون مع أولياء الأمور في تربية أبنائهم الطلاب

وأشاد الدكتور رضا حجازي بالملتقى الثقافي، مشيرا إلى أنّه يمثل ترجمة حقيقية لشعار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2024-2029 «التعليم من أجل الحياة.. التعليم من أجل المستقبل»، موضحا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائمًا على بناء الإنسان، ونمو شخصية أبنائنا الطلاب، والتأكيد على القيم الأخلاقية، وهو ما يأتي على رأس أولويات الوزارة من خلال اهتمامها بتمكين أبنائها الطلاب من المهارات المستدامة من خلال منهج القيم واحترام الآخر وأنشطة التوكاتسو.

وأوضح حجازي، أنّ الوزارة تتعاون مع أولياء الأمور في تربية أبنائهم الطلاب وإعدادهم بالشكل الصحيح لأننا شركاء في التنمية.

نشر أنشطة التوكاتسو

وأشار الوزير إلى استكمال خطة الوزارة لنشر أنشطة التوكاتسو من خلال برنامج تدريب «الإدارة المدرسية على النظام الياباني» للدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة» الذي عقد هذا الشهر، واستهدف التعريف بفلسفة الإدارة المدرسية على النظام الياباني وكيفية تطبيقها في المدارس الحكومية المصرية تمهيدًا لتعميمها على مدارس الجمهورية.

من جانبه، رحب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالحاضرين، معربا عن سعادته بزيارة المدرسة بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير الياباني، مشيرا إلى الانطباع الإيجابي عن المدرسة، وأنّ طلاب المدرسة من المرحلة الابتدائية أظهروا اكتسابهم لمهارات متعددة في مجالات مختلفة.

وأكد المحافظ، قوة التعاون البناء والمثمر بين الجانب المصري والياباني خاصة في تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التعليم، مشيرًا إلى أنّ برامج التعاون بين الجانبين تشمل عدة مجالات لتبادل المعرفة والخبرات، من أجل مواكبة التطورات العالمية، ما يدعم ويعزز العلاقات العميقة الممتدة بين مصر واليابان.

وشدد الأنصاري، على أهمية توطيد أواصر التعاون بين الجانبين المصري والياباني في مجالات متعددة وعدم اقتصارها على مجال التعليم فقط، لافتا إلى التعاون الصناعي مع الجانب الياباني في إنشاء مصنع الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات في أول منطقة استثمارية خاصة على أرض المحافظة بمنطقة منشأة كمال بمركز الفيوم، مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات في المجالات المختلفة، حتى نواكب الأحداث السريعة التي يمر بها العالم.