«وطن الأول» السعودية: «ابدأ» بها توجيه استراتيجي في تنمية قطاع الصناعة بمصر

قال هيثم بدير، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمجموعة شركات وطن الأول السعودية، إن مبادرة «ابدأ» بها توجيه استراتيجي للدولة المصرية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي بمصر، لافتًا إلى أن المبادرة تمكنت من تحديد مجموعة من المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي ومن أهم هذه المشاكل عدم تكامل البيانات المعتمدة على مصادر بيانات غير كاملة.

وطن الأول تطرح حلولا لمواجهة المشكلات الصناعية

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إلى أن التشخيص الخاص بالمشاكل الصناعية وإيجاد حلول لها يواجهه بعض المعوقات، مشيرًا إلى أن مجموعة شركات «وطن الأول» بدأت في طرح حلول من خلال الاتفاق والدراسة مع مبادرة «ابدأ» وتم التوصل إلى حلول الداخل بها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وواصل: «تم التوصل إلى فكرة النظام الرقمي المتكامل التي تهدف إلى خدمة القطاع الصناعي بشكل كامل، بداية من الحوكمة الرقمية بالمصانع وإدارات عملية الإنتاج والتوريد وشؤون العاملين بالإضافة لمخرجات البيانات الضخمة التي يجرى جمعها من خلال المنظومة الإلكترونية للخروج بتوصيات تفيد قطاع الصناعة».