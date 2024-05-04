مبادرة «ابدأ»: الاستثمارات انعكست على ناتج مصر القومي في الفترة الأخيرة

قال المهندس عبدالرحمن الشيخ، مدير مشروعات بقطاع دعم الصناعة بمبادرة «ابدأ»، إن الصناعة قاطرة الاستثمار، وكلما اعتمدت الدولة على الصناعة المحلية، كلما زادت فرص الاستثمار، وهذا ما انعكس على الناتج القومي للدولة، وكلما تيسرت الأمور، وأصبحت سهلة للمصنع المصري، كلما زادت فرص الاستثمار، وجاء دور قطاع دعم الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمر والمصنع.

إيجاد طريقة للتواصل مع المصنعين

أضاف «الشيخ» خلال لقاؤه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة فكرت في أنه لا بد من خلق وسيلة تواصل سهلة ومباشرة، من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، الذي يتم من خلاله استقبال الطلبات والشكاوى، أو المقترحات الخاصة بالمصنعين، وكان يتم تحليلها بشكل علمي للوصول لحل لمشاكلهم أو تنفيذ الطلبات.

تجاوب كبير من المصنعين مع مبادرة «ابدأ»

واصل: أنه «كان هناك تواصل بشكل كبير، ويتم عقد اجتماعات لعرض المقترحات، ومحاولة لحل المشكلات، وكان هناك تجاوب كبير، عندما نزلنا إلى أرض الواقع، وجدنا مصنعين آخرين يتواصلون بسبب المصنع الذي تم مساندته أو مساعدته، لهذا كانت ردود الأفعال إيجابية، بسبب الدخول ودراسة حالة المصنع، سواء من ناحية النمو الاقتصادي، أو المشكلات التي تواجهه على الشكل المستقبلي».