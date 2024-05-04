مبادرة «ابدأ»: نسعى لتنمية المشروعات الصناعية وتوفير فرص عمل للشباب

قال المهندس خالد حسن، مدير تطوير الأعمال بشركة «ابدأ» لتنمية المشروعات، إن مبادرة «ابدأ» لها محور أول عبارة عن تنمية المشروعات، التي تستهدف توفير الفاتورة الاستيرادية أو توفير الصناعات الحديثة وفرص العمل، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مٌباشرة، مؤكدًا أن المٌسؤولين عن المبادرة نزلوا إلى أرض الواقع وقابلوا مجموعة كبيرة من المٌصنعين، وتم عمل دراسات مفصلة للواردات المصرية في آخر خمس سنوات.

الاهتمام بالمصنعين على أرض الواقع

وأضاف «حسن»، خلال حوار مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن الاهتمام يشمل كل المصنعين وكبار المصنعين الموجودين بمصر في مختلف القطاعات، وتم وضع خطة واضحة للشركة، وتمت دراسة حوالي 84 فرصة استثمارية، وتمكنت «ابدأ» من تحويل 23 فرصة لمشروعات قائمة على أرض الواقع، منها ما بدأ بالإنتاج فعليًا ومنها ماهو في مرحلة الإنشاء.

دعم الصناعة

واستكمل: « في المرحلة القادمة سيتم البدء في تحويل 24 فكرة إلى مشروعات مٌتواجدة على أرض الواقع، وهناك محور آخر للمبادرة وهو دعم الصناعة وهو دعم المصنعين القائمين في مواجهة التحديات سواء الإجراءات أو التراخيص أو تسهيلات التواصل مع الجهات الحكومية لتسهيل الأمور لهم».