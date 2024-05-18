«رحاب» بطلة بارالمبية.. حققت 6 ميداليات وتحلم بـ«ذهبية باريس»

سنوات عديدة قضتها رحاب رضوان، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال البارالمبى، دون أن تدرى أنها ستحقق إنجازات يصعب فى كثير من الأحيان على الأسوياء تحقيقها، فهى التى ولدت فى قرية بسيطة بمحافظة الشرقية، ولم يعرف سكانها للرياضة عنواناً، كبرت الفتاة وترعرعت ولكنها حتى المرحلة الجامعية لم تكن تعلم شيئاً عن رياضة رفع الأثقال سوى أنها تشاهد بعض المنافسات عبر شاشات التلفاز، حتى جاءت الصدفة التى غيرت حياتها وجعلتها من بين القلائل الذين تمكنوا من تحقيق ميداليات بارالمبية لمصر.

الرحلة بدأت بالصدفة عندما قابلها أحد مدربى رفع الأثقال وعرض عليها أن تتدرب معه، ترددت الفتاة، ولكنها فى النهاية وافقت على العرض بعد أن شعرت أن هذه اللعبة بارقة أمل جديدة ربما تغير حياتها، وهو ما حدث بالفعل: «لما قابلنى الكابتن عبدالحكيم فارس استغربت جداً لأنى كنت بحب اللعبة وبتفرج دايماً عليها فى التليفزيون لكن ماكنتش أعرف إزاى أوصل لمدرب يدربنى».

قبولها للفكرة جعلها تعيش ليلة سعيدة تحلم باليوم التالى عندما تبدأ فى ممارسة هواية كثيراً ما تمنت أن تمارسها قبل سنوات، ولكنها كانت تكتفى فقط بالمشاهدة عبر الشاشات، تقول «رحاب»: «قال تيجى بكرة الساعة 11 نادى الزقازيق، وده جنب بوابة الجامعة، ففرحت لأنه من غير تعب المواصلات، رُحت وعملت اختبار بسيط، حط البار فاضى وقال لى ارفعيه، وبعدها زود الوزن شوية، لحد ما وصلت لـ40 كيلو، وقتها قال لى انتى هتبقى بطلة كبيرة».

تحققت نبوءة المدرب سريعاً وانضمت «رحاب» للمنتخب الوطنى وبدأت الرحلة الحقيقية، وتمكنت من انتزاع أول لقب لها فى أول مشاركة خلال بطولة فزاع الدولية بدبى، لتتوالى بعد ذلك الإنجازات: «حصلت على ميداليتين أولمبيتين فى 2016 و2020 ومؤهلة لباريس 2024، وباحلم أحقق إنجاز خلال المشاركة الثالثة لى وأجيب دهب لمصر».

توجه «رحاب»، الحاصلة على 4 ميداليات ذهبية فى بطولات العالم، رسالة للشباب الذين يعانون من الإعاقة، وتقول: «ماتفضلوش قاعدين، مفيش حاجة مستحيلة، تحركوا وسافروا وحققوا أحلامكم».