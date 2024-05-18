رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ماكيير النجوم محمد عشوب يعلن إصابته في الإسكندرية.. «شرخ باليد»

كتب:

أميرة عزالدين
09:11 م | السبت 18 مايو 2024
ماكير النجوم محمد عشوب

ماكير النجوم محمد عشوب

أعلن ماكيير النجوم محمد عشوب، عن تعرضه للإصابة أثناء تكريمه في الإسكندرية، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وطلب الدعاء من الجمهور.

تفاصيل إصابة محمد عشوب في الإسكندرية 

وكتب محمد عشوب قائلا: «قدر الله وما شاء فعل، العين صابتني ورب العرش نجاني، أثناء تكريمي بالإسكندرية، سقطت أثناء نزولي من على المسرح وأصبت بشرخ في يدي.. الحمد لله على كل شيء دعواتكم بالشفاء».

أشهر النجوم مع محمد عشوب

وتعاون الماكيير محمد عشوب مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم النمر الأسود أحمد زكي، خلال فيلم أيام السادات، ووحش الشاشة فريد شوقي، وسعيد صالح، ومحمود المليجي، وغيرهم من الفنانين، إلى جانب العديد من الأعمال الفنية، وآخرها مسلسل ليلة السقوط عام 2003.

اقرأ المزيد:

محمد ثروت: تشبيهى بـ«أحمد زكى» فى مشهد المرافعة بـ«أمل فاتن حربي» مبالغة

بدء محاكمة أحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 قاصرات 

عندما أنقذنى «سمير سيف» من غضب «أحمد زكى»

هيثم أحمد زكى عن "حليم": استمددت من أبى القوة..وناقدة: تفوق على والده

جدارية «سارة» لتخليد ذكرى أحمد زكى الـ14
بقلم أميرة عزالدين