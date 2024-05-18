ماكيير النجوم محمد عشوب يعلن إصابته في الإسكندرية.. «شرخ باليد»

أعلن ماكيير النجوم محمد عشوب، عن تعرضه للإصابة أثناء تكريمه في الإسكندرية، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وطلب الدعاء من الجمهور.

تفاصيل إصابة محمد عشوب في الإسكندرية

وكتب محمد عشوب قائلا: «قدر الله وما شاء فعل، العين صابتني ورب العرش نجاني، أثناء تكريمي بالإسكندرية، سقطت أثناء نزولي من على المسرح وأصبت بشرخ في يدي.. الحمد لله على كل شيء دعواتكم بالشفاء».

أشهر النجوم مع محمد عشوب

وتعاون الماكيير محمد عشوب مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم النمر الأسود أحمد زكي، خلال فيلم أيام السادات، ووحش الشاشة فريد شوقي، وسعيد صالح، ومحمود المليجي، وغيرهم من الفنانين، إلى جانب العديد من الأعمال الفنية، وآخرها مسلسل ليلة السقوط عام 2003.