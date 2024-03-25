محمد عشوب يكشف كواليس تصوير مشاهد سعيد صالح بمسلسل «السقوط في بئر سبع»

كشف الماكيير الشهير محمد عشوب، عن أسرار حدثت حول مسلسل «السقوط في بئر سبع» بطولة سعيد صالح، وإسعاد يونس، التي أنتجه التلفزيون المصري عام 1994، قائلا: «عمل الماكيير كان ترشيحًا من إسعاد يونس، عندما تحدث معي الراحل مدير الإنتاج عبد الرحمن الغندوم في ذلك الوقت وطلب مني العمل كماكيير للمسلسل ولكن اعتذرت عن العمل بسبب انشغالي».

اختياره للعمل كماكيير في مسلسل «السقوط في بئر سبع»

وتابع «عشوب» خلال لقائه في بودكاست «ملوك الدراما» الذي يقدمه الناقد الفني محمد مسعود عبر تلفزيون الوطن: «ثم فوجئت باتصال تليفوني من ممدوح الليثي مدير الإنتاج لإصراره على أن أكون ماكيير للمسلسل وطلبت منه أكون ماكيير للفنانة إسعاد يونس فقط»، موضحًا أنه فوجئ بسفره إلى روما لأكون ماكيير للعمل هناك.

وأوضح، أن مسلسل «السقوط في بئر سبع» عُرض على أكثر من فنان في ذلك الوقت، قبل موافقة الفنان سعيد صالح، وإسعاد يونس بسبب رفض القيام بتجسيد دور الجاسوسية في الأعمال الفنية، لافتًا إلى أن تامر عبد المنعم كان يساعد سعيد صالح في تحفيظه للمشاهد، لأنه لم يستطع الحفظ، «ساعة تصوير المشهد كان بينسى ويقطع التصوير».