بن جفير يهاجم جانتس: مخادع كبير ويحاول تفكيك الحكومة الإسرائيلية

أكد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير، أن عضو مجلس الحرب بيني جانتس مخادع كبير وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتابع بن جفير: «الكاذب والمنافق هو من قدم مقترحات للحريديم بشأن قانون التجنيد مقابل حل الحكومة ويردد شعارات عن المسؤولية».

وواصل بن جفير: «رحلات بيني جانتس إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته».