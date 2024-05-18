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بن جفير يهاجم جانتس: مخادع كبير ويحاول تفكيك الحكومة الإسرائيلية

كتب:

محمد عزالدين
10:12 م | السبت 18 مايو 2024
بن غفير

بن غفير

أكد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير، أن عضو مجلس الحرب بيني جانتس مخادع كبير وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتابع بن جفير: «الكاذب والمنافق هو من قدم مقترحات للحريديم بشأن قانون التجنيد مقابل حل الحكومة ويردد شعارات عن المسؤولية».

وواصل بن جفير: «رحلات بيني جانتس إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته».

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