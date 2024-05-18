قصواء الخلالي: تكتل مجموعات اللاجئين في مناطق شعبية وحيوية أمر خطير

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن ملف اللاجئين من الأمور المهمة التي نتحدث عنها دائما في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية، وهناك إجراءات تُتخذ في هذا الشأن من أجل حماية الأمن القومي المصري.

انتهاء مهلة الإعفاء من تراخيص الإقامة 30 يونيو المقبل

وتابعت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، أن هناك إجراءات وقرارات تتخذ حاليا بشأن وجود الوافدين على الأراضي المصرية بشكل غير شرعي، منوهة بأن الداخلية أعلنت أن 30 يونيو المقبل؛ تنتهي المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء.

ملف اللاجئين وتصحيح الأوضاع

وأردفت الخلالي أن من لم يقم بتقنين وضعه سوف يتم اتخاذ إجراءات ضده، وأيضا من يقوم بمخالفة القانون أو يتطاول على البلاد، مشيرة إلى أن تكتل مجموعات من اللاجئين في مناطق شعبية وحيوية أمر خطير للغاية، موجهة الشكر لوزارة الداخلية والعاملين بها على التعامل مع ملف اللاجئين وتصحيح الأوضاع خلال الفترة الحالية لأن مسؤولية هذا الملف كبيرة جدا، وضبطه في غاية الأهمية من أجل استقرار الوطن.