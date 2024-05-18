«دفاع الشيوخ»: مصر لن تتراجع عن موقفها الرافض لتهجير أهالي غزة من أرضهم

أعرب النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، عن استيائه الشديد لما تم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام إلى دعوة جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة وتسعى القيادة السياسية المصرية بكل السبل للتواصل مع زعماء العالم والمؤثرين في المنطقة لوقف نزيف الدم الفلسطيني، كما قدمت جهودًا لا تخفى في التواصل مع الجانب الإسرائيلي والفلسطيني في إطار تنفيذ هدنة ووقف إطلاق النار ولا تزال تواصل مشاوراتها المكثفة في هذا الإطار.

حقوق الشعب الفلسطيني

وأكد حشمت، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا أن إعلان مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة بمثابة تتويج للجهود المصرية المبذولة دعمًا للقضية الفلسطينية ولوقف سلسلة المذابح الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل جاءت قوية ومركزة ورصدت بدقة أعمال جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات الإسرائيلية لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، إذ دعا الادعاء الجنوب إفريقي القضاة إلى إصدار أمر لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية فورا في غزة.

إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تهجير أبناء غزة

وأكد أن الجرائم الإسرائيلية الممنهجة والمتواصلة تكشف عن إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تهجير أبناء غزة خارج أراضيهم وهو الأمر الذي أعلنت مصر مرارًا وتكرارًا رفضه بشكل قاطع، كما أنها لن تتراجع عنه، فيما تواصل قوات الاحتلال تكثيف الهجمات على رفح الفلسطينية التي نزح إليها أغلب سكان غزة لتصبح مكانا لا يطاق ويضطر الفلسطينيون للخروج من أراضيهم في مخالفة صريحة للقانون الدولي.