باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»

كشف الفنان باسم سمرة عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن صور جديدة من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال».

ونشر باسم سمرة مجموعة صور معلقا: «اللعب مع العيال في عيد الأضحى، يلا بينا».

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام وأسماء جلال، وباسم سمرة، وحجاج عبدالعظيم، وويزو، ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.