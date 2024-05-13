يُعرض في عيد الأضحى.. شريف عرفة يصور فيلم اللعب مع العيال في 5 محافظات

اختار المخرج شريف عرفة 5 محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية لتصوير أحداث فيلم اللعب مع العيال، وهي محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة، إذ أنه من المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل، وجرى تصوير مشاهده في العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

وكشف المنتج هشام عبد الخالق، أن فترة تصوير فيلم اللعب مع العيال ما بين سيوة ونويبع وصحراء الغردقة استغرقت 15 يوما كاملة، واجهوا خلالها العديد من الصعوبات خاصة أن التصوير كان في أماكن نائية بعيدة عن العمران، بالإضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة، موضحا أن التصوير جرى خلال شهر أغسطس الماضي بها، وهو ما اضطر فريق الفيلم للحصول على راحة كل 3 أيام من العمل.

المنتج هشام عبد الخالق: الجمهور سيتفاجأ بأماكن تصوير اللعب مع العيال

وأشار عبد الخالق إلى أن التحضيرات الإنتاجية التي تمت لتلك المناطق قبل التصوير، استمرت لأكثر من 6 أشهر لتمهيد المنطقة حتى تتمكن السيارات من الوصول إلى حضن الصحراء حيث عملية التصوير وبناء الديكورات وبعض المباني استخدامها، مشيرًا إلى أن الجمهور سيتفاجأ بمشاهدة العديد من الأماكن الجديدة في مصر والتي لم تقدم في أي فيلم من قبل.

فريق عمل فيلم اللعب مع العيال

الفيلم من بطولة محمد إمام وكل من أسماء جلال، وباسم سمرة، وحجاج عبدالعظيم، وويزو، ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.