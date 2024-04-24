محمد إمام مدرس تاريخ مع شريف عرفة.. معلومات عن فيلم «اللعب مع العيال»

ينافس فيلم «اللعب مع العيال» الذي يقدمه الفنان محمد إمام على شباك التذاكر في عيد الأضحى المُقبل ضمن أعمالاً أخرى لفنانين كبار وتتضمن قائمة هذه الأفلام، فيلم ولاد رزق 3 وأهل الكهف وعصابة ميكس والسرب.

وفيلم «اللعب مع العيال» الذي يقوم ببطولته محمد إمام من إخراج شريف عرفة في التعاون الأول بينهما، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي.

الفيلم جرى تصويره بعدد من المحافظات بخلاف القاهرة، وهو عودة المخرج شريف عرفة إلى الساحة الفنية بعد غياب وصل إلى عامين، حيث كان آخر أعماله التي قدمها فيلم الجريمة الذي عره عام 2022 والذي قام ببطولته الفنان أحمد عز وماجد الكدواني ومنة شلبي.

قصة فيلم «اللعب مع العيال»

وتدور قصة فيلم «اللعب مع العيال» في إطار كوميدي حول مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأساً على عقب وذلك في إطار كوميدي.

أبطال فيلم «اللعب مع العيال»

ويضم فيلم «اللعب مع العيال» مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.