محمد إمام يكشف عن صورة جديدة من فيلم اللعب مع العيال: «عمل مختلف»

كشف الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن صورة جديدة من شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال».

وعلق محمد عادل إمام على الصورة قائلا: فيلم اللعب مع العيال، أول لقاء مع المخرج الكبير شريف عرفة، عمل مختلف عن أي حاجة عملتها قبل كده قريباً إن شاء الله.

فيلم أبو نسب

وحقق محمد عادل إمام نجاحًا كبيرًا بفيلم أبو نسب والذي تصدر إيرادات شباك التذاكر.

وتضم بطولة فيلم أبو نسب كل من محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.