دعاوى أحوال شخصية لا يجوز فيها التسوية أو الصلح.. منها إسقاط الحضانة

تُعدّ مكاتب التسوية الأسرية خطوة أولية مهمة في أي نزاع أسري، حيث تسعى إلى إزالة أسباب الشقاق والخلاف ومحاولة الصلح بين الزوجين.

مهام مكتب التسوية الأسرية

تضم عددا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

تهدف إلى حلّ النزاعات الأسرية بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء.

تتبع وزارة العدل المصرية.

تأسست بموجب المادة رقم 5 من قانون 1 لسنة 2004.

دعاوى لا تتطلب المرور بمكتب التسوية

يُوضح الخبير القانوني محمد سلامة عبد الشهيد أنّه توجد بعض الدعاوي التي يمكن إقامتها أمام محاكم الأسرة دون الحاجة إلى المرور بمكتب التسوية، وتشمل:

دعوى إثبات النسب: مثل إثبات أبوة أو أمومة طفل.

دعوى إبطال مفروض النفقة: مثل وقف نفقة الزوجة بعد زواجها أو نفقة الابن بعد قدرته على الكسب.

دعوى إثبات علاقة زوجية: مثل توثيق زواج عرفي رسميًا.

دعوى إثبات نشوز: مثل إثبات هجران الزوجة لمنزل الزوجية.

دعوى إسقاط حضانة: مثل إثبات إهمال الأم في رعاية أطفالها.

الاعتراض على إنذار الطاعة: مثل رفض الزوجة لطلب الزوج العودة إلى منزل الزوجية.

دعوى تصحيح في وثيقة الزواج: مثل تصحيح خطأ في اسم الزوج أو الزوجة.

ملاحظة هامة:

لا يجوز الصلح في بعض هذه الدعاوى، مثل دعوى إثبات نشوز ودعوى إسقاط حضانة.