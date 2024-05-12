يتمتع مولود برج الميزان يتمتعون بشخصية اجتماعية وروح مرحة، وهو شخص دبلوماسي يجذب الآخرين بسهولة، ويعتمد على براعته في التواصل لمساعدة الجميع على رؤية جانب آخر للقصة، ومفعم بالخير، ويمتلكون خيالا لا مثيل له يساعدهم على ابتكار طريقة جديدة للنظر في المشاكل، وينعمون بإبداع لا حدود له.

ومن مشاهير برج الميزان فريد الأطرش، وصوفيا لورين، والفنان أمير كرارة، والكنيج محمد منير، والزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الأحد 12-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان أنه ربما تعانى من بعض الأمور التى تقف فى طريق تقدمك بسبب بعض أزمات كنت تعانى منها فى الفترة الماضية، لذا كن حذرًا حتى لا تقع في المشاكل.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي حاول التقرب من الحبيب ومشاركته حياته حتى تعرف التفاصيل الدقيقة التى يعيشها وتتمكن من التواصل معه.