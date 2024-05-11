برج الميزان هوائي، ورغم ذلك، فهو يحمل الكثير من التوازن والصفات الجميلة المحبوبة من الجميع، فهو اجتماعي مرح وشخص دبلوماسي يجذب الآخرين بسهولة. كما أنه هادئ الطباع ورومانسي ويحب التأمل، وهو صريح في مشاعره وتصرفاته، وصادق يكره الكذب، ويُثق في الآخرين بسهولة، لكنه متوازن في تفكيره بين القلب والعقل.

ومن مشاهير برج الميزان الممثلة صوفيا لورين، والفنان أمير كرارة، والكنيج محمد منير، والزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان السبت 11-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان بأنك تفضل العمل في جماعة مهما كانت الظروف والضغوط داخل مؤسستك، ومهاراتك تفرض نفسها تزود من حولك بالمعلومات التي تفيد العمل، لذلك يزداد رصيدك لدى الرؤساء.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك بأن هناك أوقات سعيدة تقضيها مع شريك حياتك، بعد فترة طويلة من الخلافات والمشاجرات، لذا احرص على التفاهم الدائم معه ولا تجعل الصمت يتحكم في العلاقة بينكما.