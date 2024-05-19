روشتة تطبيق السنة التمهيدية لطلاب الثانوية للالتحاق بكليات القمة

أثارت تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، خلال مناقشته ميزانية الوزارة في مجلس النواب، حول وجود مشروع جديد لنظام التنسيق تحت مسمى السنة التأسيسية أو التمهيدية ما بعد الثانوية العامة وذلك قبل الالتحاق بالجامعة واختيار التخصص وفقًا لقدراته والامتحان به للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها حال عدم تحقيق مجموع الثانوية العامة الالتحاق بها، جدلًا بين الطلاب وأولياء الأمور حول آلياته واشتراطات تطبيقه، وهو ما كشف عنه عدد من الخبراء حول عيوبه ومميزاته ووصفة التطبيق الصحيحة.

الهدف من السنة التمهيدية

ومن جانبه كشف الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوي، أن مقترح السنة التأسيسية أو التمهيدية التي تكون بعد الثانوية العامة مباشرة، الهدف منها هو إتاحة الفرصة للطالب لدخول الكلية التي يرغب في الالتحاق بها بعد الثانوية العامة مباشرةً نظرًا لعدم تحقيقه المجموع، والفكرة تُعدّ غير جديدة وتم تطبيقها قديمًا في أكثر من صورة كنظام التحسين لمجموع درجاته حتى يتمكن من الالتحاق بالكلية التي يرغبها، والفكرة ليست جديدة بمختلف المسميات.

20 ألف طالب يدرسون بالخارج

وأوضح كمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من المستجدات رجحت تطبيق الفكرة مرة أخرى، أبرزها أن عدد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج نظرًا لعدم التحاقهم بالجامعات المصرية لانخفاض مجاميعهم عن الحدود الدنيا للكليات زاد في العقد الأخير بشكل كبير، ووفقًا لآخر تصريحات بعض المسؤولين في وزارتي التعليم أن عددهم تخطى الـ20 ألف طالب وظهرت أزمة هؤلاء الطلاب فترة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع أن السنة التمهيدية ليست مساواة بين الطالب الملتحق بالكلية الحكومية مباشرةً ولكنها تتعلق بالجامعات الخاصة والأهلية. وأوضح الخبير التربوي أنه هناك عددًا من الاشتراطات يجب تطبيقها لنجاح مشروع السنة التمهيدية، أولها أن يكون مجموع الحد الأدنى للالتحاق بالسنة التمهيدية مقاربًا للحد الأدنى للكلية التي لم يستطع الطالب الالتحاق بها، ولا يكون الفرق أكثر من 5٪ في المجموع، بجانب أن يكون الإشراف مباشرًا تحت أساتذة جامعات حكومية والمجلس الأعلى للجامعات وأن تكون الدراسة موحدةً وكذلك عمليات التصحيح.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور سليم عبد الرحمن، الخبير التربوي والأستاذ بجامعة حلوان، أن مشروع السنة التمهيدية مقترح متميز، لكن يجب أثناء وضعه ضرورة أن تكون هناك ضوابط كبيرة تحكمها وتمنع التلاعب بالدرجات والتقديرات العلمية للطلاب، وضرورة أن تكون الامتحانات موحدةً مركزيةً وكذلك الاختبارات الإلكترونية والتصحيح أيضًا ليكون الحق في الالتحاق لمن يستحق من مجتهدي طلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أنه يجب تطبيقها على الجامعات الخاصة والأهلية فقط.