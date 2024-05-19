القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين

وجه المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة للمواطنين، محذرا عددا من الفئات من هذه الموجة التي تشهدها البلاد الفترة الحالية من حيث ارتفاع في درجات الحرارة، خاصة الرضع والصغار والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالمصابين بأمراض القلب والجهاز التنفسي المزمن.

نصائح للحماية من الموجة الحارة

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة للوقاية من ضربات الشمس وفقا لتقرير صادر عن المركز القومي للبحوث:

- شرب كمية كافية من الماء تكون من 3 لـ 4 لترات في اليوم.

- البقاء في الداخل والخروج للضرورة او العمل مع الحرص والابتعاد عن أشعة الشمس

- ارتداء ملابس خفيفة وذات الألوان الفاتحة وفضفاضة.

- تجنب شرب الكحوليات والكافيين والمدخنات مثل الشيشة بأنواعها

- الاسترخاء وعدم بذل جهد زائد.

- المحافظة على رطوبة الجسم بشكل معقول.

- تناول الأدوية تحت إشراف الطبيب الخاص

- تناول الطعام الخفيف وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

- بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الأمراض الرئوية المزمنة مثل أمراض الانسداد الرئوي المزمن أو أمراض الربو الشعبي وغيرها من الأمراض التنفسية، استخدم البخاخات الخاصة بها، وضرورة الاتصال بالطبيب الخاص.