«القومي للبحوث» يكشف روشتة علاج لحب الشباب وكيفية الوقاية منه

أصدر المركز القومي للبحوث التابع لوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا جديدا عن «حب الشباب» وأسباب الإصابة وكيفية العلاج منه والوقاية، موضحا أن حب الشباب هو موضوع شائع جدا ومزعج للغاية في سن المراهقة.

مسببات أساسية لحدوث حب الشباب

وأوضح المركز، أن هناك مسببات أساسية لحدوث حب الشباب، مثل العوامل الوراثية والبشرة الدهنية، أما بالنسبة للعوامل المساعدة في حدوث حب الشباب فهي كالطعام مثل الحوادق والدهنيات والمناخ، لأن حب الشباب قد يزيد في فصل الصيف، والهرمونات ونجد تأثيرها أكثر في السيدات والفتيات خلال فترة الدورة الشهرية، وأيضا العامل النفسي له تأثير كبير في زيادة حب الشباب.

علاج حب الشباب بالمضادات الحيوية

وكشف المركز عن طرق علاج حب الشباب، مثل الغسول والدهانات الموضوعية ، و قد يتطور العلاج لاستخدام بعض أنواع المضادات الحيوية عن طريق الفم في حالة إذا كانت الحبوب شديدة، أما بالنسبة لأحدث علاج له هو كبسولات تؤخذ عن طريق الفم وتحول البشرة الدهنية لبشرة عادية مما يعني الانتهاء تماما من كابوس حب الشباب والندبات والتصبغات الناتجه عنه.

وأكد المركز القومي للبحوث أن حب الشباب مشكلة كانت ولازالت تؤرق الكثير من المراهقين، ولكنه مع التطور الكبير أصبح حله سهلا ونهائيا ولكن يعتمد بالأساس على التعامل معه مبكرا والذهاب إلى الطبيب المختص للحصول على أحسن نتائج وبشرة صافية مشرقة.