كيف تتخلص من الإمساك نهائيا؟.. نصائح من المركز القومي للبحوث

كشف المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الدراسة التي أجرتها الدكتورة منى عبد المعطي، أستاذة العقاقير بمعهد بحوث الصناعات الصيدلانية، حول صحة الجهاز الهضمي خاصة فيما يتعلق بأعراض «الإمساك».

وأوضحت الدراسة أن الإمساك يعد من أكثر الشكاوى التي يعاني منها كثير من الناس، خاصة كبار السن في العصر الحديث.

وقالت، وفقًا لتقرير صادر عن المركز، إن زيادة الحديث عن الإمساك ترجع إلى تغيير النظام الغذائي للإنسان في العصر الحديث ونمط الحياة بشكل عام مقارنة بالنظام الغذائي ونمط الحياة في العصور السابقة، كما أن بعض الأدوية التي تستخدم لعلاج الأمراض المزمنة، مثل بعض أدوية علاج ضغط الدم المرتفع وبعض المسكنات وأدوية الاكتئاب وبعض المضادات الحيوية، قد تسبب الإمساك كعرض جانبي.

أضرار الإمساك على الفرد

وأشارت الدراسة إلى أنّ الإمساك المزمن يؤثر سلبًا على نوعية حياة المرضى، ومن ثم يلجأ المريض إلى أساليب كثيرة لتخفيف معاناته مع أعراض الإمساك، بما في ذلك استخدام المواد الدوائية أو الأعشاب أو تغيير نمط الغذاء. وأكدت على ضرورة استشارة الطبيب والتشخيص الصحيح لسبب الإمساك لاختيار العلاج الآمن والفعال للمريض، خاصة أن الأدوية الملينة والأعشاب الملينة يمكن الحصول عليها بسهولة، مما قد يؤدي إلى سوء استخدامها بشكل مفرط من قبل المريض، مما يترتب عليه مشاكل صحية أخرى مثل الانتفاخ والجفاف وتقلصات الجهاز الهضمي.

وأكدت أنّ استخدام الملينات قد يكون ممنوعًا في بعض الفئات من المرضي، مثل الأطفال والسيدات الحوامل ومرضي القولون التقرحي.