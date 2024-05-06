«القومي للبحوث» يكشف طرق الوقاية من الأمراض المناعية

كشفت الدكتورة مي عبد الواحد، الباحثة بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستشاري التغذية العلاجية، تفاصيل أسباب انتشار الأمراض المناعية بين الفئات العمرية المختلفة.

المناعة بمثابة الجيش الذي يحافظ على الجسم

وأوضحت في تقرير صادر عن المركز، أن المناعة هي بمثابة الجيش الذي يحافظ على الجسم من الإصابة بأي ميكروبات أو فيروسات تصيبه، عن طريق الأكل أو الشرب أو غيرها من الوسائل.

وأشارت إلى أن هناك أسبابًا عديدة تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المناعية، أولها وراثي، وهو أن تكون الإصابة بالأمراض المناعية وراثية، والسبب الآخر هو تغير الجين واكتساب فيروسات، بمعنى تأثر جين الإنسان عن طريق الأكل أو الشرب أو التلوث أو السمنة أو الحصول على أدوية خاطئة أو غيرها، فيصبح الجين عرضة للأمراض المناعية.

الجهاز الهضمي

وأضافت أن جسم الإنسان مزود بالجهاز الهضمي، الذي يحتوي على 70% من الجهاز المناعي للإنسان، وأي مشكلة تظهر في الجهاز الهضمي، تؤثر على البكتيريا النافعة التي تقدر بقدرتها على حمايتنا من أي شيء غريب يمر عليها. تتغذى هذه البكتيريا بطبيعتها على الألياف، وبالتالي يجب أن يحتوي أي طعام نتناوله على نسبة من الألياف، فدور هذه البكتيريا هو الحفاظ على أنسجة الأمعاء سليمة ومنع مرور أي جسم غريب.

أمراض مناعية

وتابعت أنه يجب على المصابين بالأمراض المناعية اتباع الآتي لتجنب الإصابة:

التغذية السليمة: لتقليل الالتهابات وتقليل الحصول على الأدوية.تقليل نسب الحصول على السكر المصنع.

تقليل تناول الكريز والأناناس والتين الشوكي والشطة.

الإكثار من شرب الشاي الأخضر.

وذلك لأن جميع هذه العوامل تقلل نسب الالتهابات في الأمعاء وتقلل فرص الإصابة بالبكتيريا، مما يجعل الجسم على قدر الاستطاعة في مواجهة الأمراض المناعية.