الصين على الجانب المخفي من القمر.. إنجاز تاريخي يكشف أسرارا جديدة

في مهمة تاريخية تحدث لأول مرة، أطلقت الصين في بداية شهر مايو الجاري مركبة فضائية لاكتشاف الجانب المخفي من القمر، والذي لا يمكن رؤيته عند ظهور القمر في السماء ليلًا، وبعد وصول المركبة الفضائية في مهمة «Chang’e-6» إلى القمر، نشرت الصين أول صورة للجانب المخفي من القمر.

ونشرت وسائل إعلام صينية أول صور أرسلتها المركبة للجانب المخفي من القمر، والذي يظهر العديد من البقع الزرقاء، والتي نراها في القمر لأول مرة.

وتعمل رحلة الصين الفضائية إلى القمر، لمعرفة طبيعة البقع الزرقاء التي جرى اكتشافها في الجانب المخفي من سطح القمر ودراستها.

فهم سبب حدوث عدد هائل من التأثيرات على القمر

رحلة «Chang’e-6» أو «تشانج آه 6» إلى المنطقة المخفية من القمر هي جزء أساسي من فهم سبب حدوث عدد هائل من التأثيرات على القمر منذ مليارات السنين خلال فترة تُعرف باسم القصف الثقيل المتأخر، ولماذا يختلف الجانب البعيد الذي لا نراه بشكل كبير عن الجانب القريب الذي نراه.

رؤى جديدة عن التأثير المبكر للنظام الشمسي

وستجيب الرحلة على الأسئلة المتعلقة بالجانب القريب والقمر المتعدد، وكيف يبدو الجانب المخفي والبعيد من القمر، وتقديم رؤى جديدة حول تاريخ التأثير المبكر للنظام الشمسي والتطور الجيولوجي للقمر، وباستخدام مغرفة ومثقاب، ستحصل مركبة الهبوط على عينات، سواء من السطح أو على عمق مترين تحت السطح، بحسب وكالة ناسا.