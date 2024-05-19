مظاهرات في تل أبيب والشرطة تستخدم خراطيم المياه لطرد المحتجين (فيديو)
كتب:
أحمد عادل موسى
04:35 ص | الأحد 19 مايو 2024
مظاهرات في تل أبيب
خرج متظاهرين في تل أبيب لاحتجاج على حكومة الاحتلال الإسرائيل الحالية برئاسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مطالبينه بوقف الحرب والعمل على هدنة وصفقة، لعودة المحتجزين الموجودين في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
احتجاجات في تل أبيب
ونفذت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقالات واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين وطردهم من المنطقة.
وتقول الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به لإخلاله بالأمن في احتجاجات مناهضة للحكومة في تل أبيب.
شرطة الاحتلال تستخدم خراطيم المياه لطرد المتظاهرين
وبعد أن رفض المتظاهرون التفرق في أعقاب المسيرة المعتمدة، أعلنت الشرطة أنها احتجاج غير قانوني وبدأت في استخدام أساليب تفريق الحشود لتطهير تقاطع أزريلي، حيث أغلق النشطاء الطرق.
وتُظهر اللقطات الشرطة وهي تستخدم خراطيم المياه لطرد المتظاهرين.
#Israel police used water cannons to disperse anti-government protesters calling for Prime Minister Benjamin #Netanyahu to resign and secure the release of hostages from the #Gaza Strip, a Sputnik correspondent reported.— ???????????? ???????????????????????????? (@cheguwera) May 19, 2024
27 activists were detained at the rally according to the… pic.twitter.com/JGAkRaZo1H