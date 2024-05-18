أستاذ قانون: عدم تقدم العرب بدعوى ضد إسرائيل في «العدل الدولية» تكتيك

قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، إن تقدم جنوب أفريقيا بدعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، كان أمرا إيجابيا للغاية؛ لأن جنوب إفريقيا دولة ليست عربية أو إسلامية، وتعرضت للعنصرية مثلما حدث للشعب الفلسطيني.

رفعت: ادعاء أمريكا أن حماس إرهابية خطأ قانوني

وأوضح «رفعت»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن عدم تقدم مصر أو الدول العربية بهذه الدعوى كان تكتيكا عربيا، لأنه من المعروف أن الدول العربية عندما تتقدم بمثل هذه الدعاوى، فمن المؤكد أنها ستكون طرفا غير محايد.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدعي أن حركة حماس إرهابية، وهذا خطأ قانوني، وتعطي لدولة الاحتلال الإسرائيلي الحق في الدفاع عن نفسها، وهذا أيضا خطأ، لأن إسرائيل دولة احتلال، وردها على طوفان الأقصى تجاوز حق الدفاع عن النفس، وارتكبت جرائم الإبادة الجماعية، والكثير من جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية من خلال قتل المدنيين، وتدمير المستشفيات.