حدث ليلا.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا ومظاهرات في تل أبيب وكورونا صيفية تثير الرعب

شهد العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من اليوم، منها تطورات ملف حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ومظاهرات في تل أبيب والشرطة تستخدم خراطيم المياه لطرد المحتجين، وخسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة، فضلا عن غضب عارم داخل حكومة تل أبيب وتهديدات بالانسحاب، وموجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.

خرج متظاهرون في تل أبيب للتظاهر ضد حكومة إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بوقف الحرب والسعي نحو هدنة وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، حسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ونفذت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن المنطقة.

#Israel police used water cannons to disperse anti-government protesters calling for Prime Minister Benjamin #Netanyahu to resign and secure the release of hostages from the #Gaza Strip, a Sputnik correspondent reported.



27 activists were detained at the rally according to the…