حدث ليلا.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا ومظاهرات في تل أبيب وكورونا صيفية تثير الرعب

شهد العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من اليوم، منها تطورات ملف حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ومظاهرات في تل أبيب والشرطة تستخدم خراطيم المياه لطرد المحتجين، وخسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة، فضلا عن غضب عارم داخل حكومة تل أبيب وتهديدات بالانسحاب، وموجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.

المتظاهرين يشعلون تل أبيب

خرج متظاهرون في تل أبيب للتظاهر ضد حكومة إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بوقف الحرب والسعي نحو هدنة وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، حسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ونفذت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن المنطقة.

#Israel police used water cannons to disperse anti-government protesters calling for Prime Minister Benjamin #Netanyahu to resign and secure the release of hostages from the #Gaza Strip, a Sputnik correspondent reported.



27 activists were detained at the rally according to the… pic.twitter.com/JGAkRaZo1H — ???????????? ???????????????????????????? (@cheguwera) May 19, 2024

ذكرت الشرطة أنها اعتقلت شخصًا مشتبهًا به للاشتباه في تورطه في إخلال بالأمن خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في تل أبيب.

الفصائل الفلسطينية تقتل 20 جندي إسرائيلي

تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية لعدد من الكوارث والخسائر الفادحة نتيجة هجمات الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك مقتل جنود وتدمير دبابات الاحتلال في قطاع غزة.

تمكنت الفصائل من استدراج قوة صهيونية وتفجير عبوة ناسفة بها، ما أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة آخرين في شرق مدينة رفح.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية قصف حصون قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، وأفادت بوضع عبوة رعدية مضادة للأفراد لاستهداف 15 جنديًا من الاحتلال الإسرائيلي في منزلهم المحصن في حي التنور برفح، من خلال إسقاط العبوة الرعدية عليهم.

انقلاب داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي

في تطور جديد داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أطلق وزير حكومة الحرب بيني جانتس تهديدات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالسحب من حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يرأسها نتنياهو، بدوره، هدد نتنياهو بأن ذلك سيؤدي إلى انتهاء الحرب وهزيمة إسرائيل.

أعلن جانتس في مؤتمر صحفي عن رغبته في أن تعمل حكومة الحرب على وضع خطة تتضمن ست نقاط وتنفيذها بحلول الثامن من يونيو.

وصرح الوزير أنه في حال عدم تحقيق توقعاته، سيسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يرأسها نتنياهو، ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي على التهديد بأن جانتس اختار إصدار تحذير له بدلاً من التصدي لحماس.

موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم

حذر العلماء من احتمالية تفشي موجة جديدة لفيروس كوفيد-19 بعد اكتشاف مجموعة جديدة شديدة العدوى من سلالة أوميكرون في الولايات المتحدة، حسب تقرير نشرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية.

وتفشت الفئة الجديدة من المتحورات الفرعية لفيروس كورونا، المعروفة باسم FLiRT، بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتميزت هذه الفئة بسلالة واحدة تدعى KP.2، وأصبحت السلالة الرئيسية لفيروس كورونا في أمريكا اعتبارًا من 11 مايو، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

والمتحور الجديد يتميز بوجود طفرات في البروتينات الشوكية، وهي تحتوي على نتوءات على سطح الفيروس تمكنه من اختراق خلايانا.

تعتبر هذه البروتينات هدفًا لجهاز المناعة واللقاحات التي تمتلكها منا.

الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين

أكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين تعد خطوة مصيرية تؤثر على مستقبل العالم بأسره، وفقًا لوكالة «سبويتنك» الروسية.

وأشارت زاخاروفا خلال مقابلة مع قناة «TVC» التلفزيونية إلى أن زيارة بوتين إلى الصين تمثل آفاقًا للمستقبل ليست مقتصرة على الفترة القصيرة، بل تعد خطوات مصيرية ستحدد ليس فقط مستقبل المنطقة، ولكن أيضًا مستقبل العالم بأسره.

خلال اليوم الأول من الزيارة، تم التوقيع على مجموعة شاملة من الوثائق حول التعاون بين البلدين، وأمضى الرئيس بوتين اليوم الثاني في مدينة هاربن المعروفة بلقب "موسكو الشرقية"، حيث شارك في حفل افتتاح معرض إكسبو الروسي الصيني الثامن.