خسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة.. «تدمير دبابات ومقتل جنود»

تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية للعديد من الكوارث والخسائر الفادحة بسبب هجمات الفصائل الفلسطينية، منها مقتل الجنود وتدمير دبابات الاحتلال في غزة.

الفصائل الفلسطينية تدمر جنود الاحتلال

أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها استهدفت بمسيرة انقضاضية تمركزًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع البغدادي، كما استهدفوا التجهيزات التجسسية الإسرائيلية المستحدثة في موقع حدب يارين وحققوا إصابات مباشرة.

تمكنت الفصائل أيضًا من استهداف قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة، وبعد ذلك استدرجوا أفرادها نحو فتحة في الأنفاق كانت قد وُضعت فيها قنبلة مُفخخة وتم تفجيرها، كما استهدفوا دبابتي ميركافا وناقلة جند شرق مدينة جباليا.

وتمكنت الفصائل من استدراج قوة صهيونية وتفجير عبوة بها وقتل 5 جنود من أفرادها وإصابة آخرين في شرق مدينة رفح.

الفصائل تدك حصون قوات الاحتلال

واستهدفت الفصائل الفلسطينية ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في محيط المقبرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت الفصائل الفلسطينية قصف حصون قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، كما أفادت بأنها وضعت عبوة رعدية مضادة للأفراد لاستهداف 15 جنديًا من الاحتلال الإسرائيلي في منزلهم المحصن في حي التنور برفح، من خلال إسقاط العبوة الرعدية عليهم.

وأفادت الفصائل الفلسطينية بأنهم دخلوا المنزل وتبادلوا إطلاق النار ورمي القنابل اليدوية مع الجنود المتبقين من مسافة صفر.