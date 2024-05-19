الطريق إلى الانتخابات الأمريكية.. ملاسنات ومشاحنات بين ترامب وبايدن

توجه دونالد ترامب بانتقادات حادة وكلمات غير لائقة نحو جو بايدن خلال خطابه أمام المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية للبنادق، في محاولة لجذب دعم لحملته الرئاسية، وفي الوقت نفسه، حذر الرئيس الحالي في ولاية جورجيا من أن خصمه الجمهوري «المضطرب» يشكل تهديدًا للديمقراطية الأمريكية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ترامب يصف بايدن بأسوأ رئيس في تاريخ البلاد

وعُلقت جلسات محاكمة دونالد ترامب في قضية جنائية أمام محكمة في نيويورك لمدة أسبوع، واستغل ترامب هذه الفرصة لإلقاء خطاب أمام الرابطة الوطنية للبنادق (إن آر إيه) في مدينة دالاس بولاية تكساس.

وفي خطابه الذي ألقاه أمام آلاف من أعضاء الرابطة، قال ترامب:-

• وصف بايدن بأنه أسوأ رئيس في تاريخ البلاد، ووصفه بأنه رجل ينطق بالهراء.

• حذر الجمهور من أن بايدن يسعى لحرمانهم من حقهم في امتلاك الأسلحة النارية.

• اعتبر ترامب بايدن شخصًا غير موثوق وتهديدًا للديمقراطية.

بايدن يرد على ترامب

- رد جو بايدن على تصريحات ترامب بالقول:-

- خصمي خاسر.

- تحتمل ديمقراطيتنا الكثير من المخاطر حقًا.

- ليس فقط مهووسًا بالهزيمة في الانتخابات عام 2020، بل يبدو مضطربًا.

- هناك شيء ما حدث لترامب بعد تلك الانتخابات.

- ترامب لا يتنافس ليصبح زعيمًا لأمريكا، بل يتنافس للانتقام، يجب ألا نسمح لهذا الرجل بأن يصبح رئيسًا.

مستقبل أطفالنا على المحك، يجب أن نفوز في هذه المعركة، ليس من أجلي بل من أجل أميركا.