عزت إبراهيم: وقف إطلاق النار بغزة في مصلحة بايدن قبل الانتخابات الأمريكية

قال الكاتب الصحفى عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلى، إن أمريكا تسعى للتحرك لإيجاد منفذ بديل لمعبر رفح البرى لإدخال المساعدات لغزة، مشيرا إلى أنه من الصعب استبدال معبر رفح بالخطط الامريكية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ونوه خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، إلى أن وقف إطلاق النار في مصلحة بايدن قبل الانتخابات الأمريكية ويفتح الباب على التفاوض من جديد حول مسألة المحتجزين.

وتابع أنه توجد أطراف داخل الإدارة الأمريكية تنظر إلى العلاقة مع إسرائيل بشكل مختلف، بمعنى وجود تباين في بعض الأفكار، فضلا عن وجود تنسيق بين أمريكا ومصر بشأن الأوضاع في غزة، ومصر تطرح طوال الوقت حلولا لوقف اطلاق النار لأن علاقاتنا مع أمريكا لا يمكن استبدالها، كما أن الولايات المتحدة تدرك قيمة مصر.

واختتم أن هناك اعتراف بان الولايات المتحدة، لا ترى سوى تحقيق المصلحة الإسرائيلية، واعتقد انه لا بد ان يكون هناك حوار استراتيجي اكثر انفتاحا وصراحة