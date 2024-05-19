«الأرصاد»: أجواء شديدة الحرارة على القاهرة والسواحل.. العظمى 38 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار موجة الطقس الشديد الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الدلتا والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وصولًا إلى محافظات مدن القناة، والتي تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

موجة شديدة الحرارة على القاهرة والسواحل

وأضحت هيئة الأرصاد، أنّ طقس اليوم سيكون شديد الحرارة خلال نهارًا على محافظات شمال البلاد وشمال الدلتا ومدن القناة والقاهرة الكبرى، مع استمرار الارتفاع تدريجيًا في الحرارة العظمي بزيادة درجتين عن الحرارة المسجلة، أمس، إذ سجّلت العظمى على القاهرة 36 في حين تسجل اليوم 38 درجة في الظل.

أجواء مائلة للحرارة مع بداية ساعات المساء

وأكدت الأرصاد أنّه مع بداية ساعات المساء، تشهد المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، أجواء مائلة للحرارة، في حين تسود أجواء ربيعية لطيفة خلال ساعات الليل المتاخرة والصباح الباكر، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية التي تعمل على تخفيف الأجواء.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: الحرارة العظمى 38 والصغرى 24

العاصمة الإدارية: العظمى 38 الصغرى 23

6 أكتوبر: العظمى 38 الصغرى 22

بنها: العظمى 38 الصغرى 22

دمنهور: العظمى 36 الصغرى 22

وادي النطرون: العظمى 37 الصغرى 22

الزقازيق: العظمى 38 الصغرى 22

شبين الكوم: العظمى 37 الصغرى 22

الإسماعيلية: العظمى 37 الصغرى 22

السويس: العظمى 37 الصغرى 22

الإسكندرية: العظمى 34 الصغرى 22

مطروح: العظمى 37 الصغرى 23

العلمين: العظمى 34 الصغرى 21