حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأيام المقبلة، والظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة، محذرة من استمرار الموجة الحارة وتأثيرها الشديد على أغلب أنحاء البلاد، والتي تتسبب في رفع درجات حرارة بعض المناطق إلى 45 درجة مؤية.

طقس شديد الحرارة الأيام المقبلة

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء، ونصحت بعد التعرض المباشر لأشعة الشمس، لكونه يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت «الأرصاد» حدوث اضطراب في الملاحة البحرية، على خليج السويس والبحر الأحمر اليوم الأحد، بسبب سرعة الرياح التي تصل إلى 60 كم في الساعة، وتؤدي إلى ارتفاع الموج إلى 3.5 أمتار.

وأضافت «الأرصاد» أنه خلال الأيام المقبلة، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وحنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، وتكون هي الظاهر المؤثرة طوال الأيام المقبلة بالإضافة إلى الموجة الحارة.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الأيام المقبلة، والتي تأتي على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم الأحد

- القاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 44 درجة والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة الاثنين

- القاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 43 درجة والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 44 درجة والصغرى 28 درجة.