«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدا.. استمرار الموجة الحارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الأحد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك استمرار للموجة شديدة الحرارة على أغلب الانحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة الرياح تتراوح بين 40 و 60 كم/س، كما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و 3.5 متر.

كما وجهت هيئة الأرصاد تحذيرها للمواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، إذ أن ذلك يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 والصغرى 27 درجة مئوية.