موجة حارة تضرب البلاد غدا.. واستمرار ارتفاع درجات الحرارة لمدة 10 أيام

أكدت الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءًا من غدًا الخميس، ستكون البلاد على موعد مع موجة حارة قاسية تتمثل في ارتفاعات كبيرة بدرجات الحرارة وتستمر لمدة 10 أيام تقريبا، ذورتها ستكون منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت «غانم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الموجة الحارة ستبدأ غدًا بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة العظمى على جميع أنحاء الجمهورية، وستسجل القاهرة 32 درجة، في حين تسجل الأسبوع المقبل 37 درجة، وتصل الحرارة على محافظات ومدن جنوب الصعيد إلى 42 درجة في الظل.

أسباب الموجة الحارة

وأشارت إلى أنّ أسباب الموجة الحارة الجديدة، يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية آتية من صحراء شبة الجزيرة العربية، وهي كتل مرتفعة جدًا في درجات حرارتها، إضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيزيد من الإحساس بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة بدءًا من الغد وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة الخميس 16-5-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 23 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 17-5-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة السبت 18-5-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 42 درجة والصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة الأحد 19-5-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 42 درجة والصغرى 26 درجة.