«التضامن» تنظم أول رالي لكبار السن تحت شعار «الحركة بركة.. الشباب شباب القلب»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن رعايتها لفعاليات أول رالي لكبار السن تحت شعار «الحركة بركة.. الشباب شباب القلب» بالتعاون مع مؤسسة جولدن ييرز والدعوة لرعاية كبار السن والترفيه عنهم ودمجهم في المجتمع، بمشاركة 2000 من كبار السن.

البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

وأشارت في تقرير، إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات، حيث أطلق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» المرحلة الرابعة من تدريباته بالمناطق الحدودية بمناطق رأس سدر وأبو زنيمة وأبورديس ومدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.

ونوهت بتنظيم دورات تدريبية موسعة لرفع مهارات العاملين بمكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية على مستوى المحافظات، بالتعاون بين برنامج «مودة» مع الإدارة المركزية للأسرة والمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة

كما نظم البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، بالتنسيق مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية واليونيسف وجمعية بنك الطعام المصري ومؤسسة صناع الحياة، ورشة عمل لمناقشة آليات زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة في مصر.

وفي سياق متصل، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع السنوي لقيادات الوزارة على مستوى الجمهورية لمراجعة الإنجازات والتحديات وخطط الارتقاء بخدمات الوزارة في كافة المحافظات.

وأجرت مع مديري المديريات حواراً مفتوحاً حول التحديات القائمة في بيئة العمل وكفاية وكفاءة الموارد البشرية في ظل التطوير الإداري والتحول الرقمي الذي تشهده الوزارة.

كما شهدت عرض المدرسة العربية للسينما فيلم عن ذوي الإعاقات البصرية «نور عيني» الحائز على جائزة «ذات أثر» بمهرجان أسوان الدولي، وناقشت الحضور في قضايا المكفوفين في مصر.